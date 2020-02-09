"Она так себе!" Собчак жестко потролила Канделаки на шоу Урганта

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак резко высказалась о фигуре своей коллеги Тины Канделаки на шоу "Вечерний Ургант".

В эфире шоу перед Собчак поставили выбор: жениться на Тине Канделаки, либо стать крестницей президента Монголии. В результате она выбрала второй вариант. (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Канделаки сколько бы в спортзале не занималась, все равно это выглядит так себе…Поэтому я лучше Монголию выберу", - заявила она.

Скриншот из видео

Самому Урганту также достался сложный выбор – стать любовником Аллы Пугачевой или не иметь с ней отношений, но общественность была бы уверена, что они вместе.

"Однозначно второй вариант! Я даже специально в одну What’s app группу с Галкиным и с Киркоровым войду, чтобы достовернее было. "Настоящие полковники" будет называться группа. Но вообще, я счастливо женат", - заявил Ургант.

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре Собчак назвала украинцев и россиян "братскими" народами, но при этом признала незаконную оккупацию Крыма. Так, она заявила, что возвращение Крыма Украине в нынешних политических реалиях в РФ сейчас является невозможным.

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