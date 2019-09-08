"Она приносит несчастье": Маркл обвинили в поражениях известной теннисистки

38-летняя герцогиня Сассекская Меган Маркл посетила финал Открытого чемпионата США (US Open), чтобы поддержать теннисистку Серену Уильямс.

В сети на присутствие Маркл отреагировали негативно, обвинив супругу принца Гарри в проигрыше Уильямс, пишет Daily Mail.

37-летняя Уильям сенсационно проиграла 19-летней канадке румынского происхождения Бянке Ванессе Андрееску, которая впервые приняла участие в этом турнире. Поклонники теннисистки ополчились на Маркл и выразили уверенность, что именно она является причиной поражения Серены.

"У нее дурной глаз", "Серене нужно сказать Меган, чтобы в следующий раз она оставалась дома", "Она приносит несчастье", — поделились пользователи соцсетей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, герцогиня Сассекская Меган Маркл наняла для своего сына Арчи третью няню за три месяца. Папарацци удалось сделать снимки новой помощницы — ею стала некая темнокожая женщина.

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