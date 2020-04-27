"Она подала на меня в суд!" Скандал между Борисовой и Волочковой вспыхнул с новой силой

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова подала в суд на телеведущую Дану Борисову для защиты своей чести и достоинства.

Так, об этом рассказала сама Борисова в своих Instagram-сторис. По словам звезды, Волочкова подала иск против нее еще в начале апреля. В качестве ответчика Анастасия указала не только телеведущую, но и издание "Экспресс газета", в котором Борисова ранее заявляла об алкоголизме балерины (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Дана Борисова и Анастасия Волочкова

"Анастасия, не помню как там ее по отчеству, по-моему, Юрьевна, таки подала на меня в суд 6 апреля. Специально, хитрым маневром она подала именно в Савеловский суд, к которому я не имею никакого отношения. А там она придумала еще соответчика – "Экспресс газету". Короче, она подала иск о защите прав, чести и достоинства. Собственно, достоинство там, по-моему, уже давно не наблюдается", – заявила Борисова.

Отметим, что телеведущая уже успела проконсультироваться с адвокатом Ареком Костаняном относительно этого. Оказалось, что иску еще не дали ход в суде – он был составлен балериной с нарушением и поэтому пока отложен.

Дана Борисова и Анастасия Волочкова

"Иск был подан Анастасией в Савеловский районный суд Москвы 6 апреля. Однако 16 апреля данное заявление было оставлено без движения, так как оно подано с нарушением гражданско-процессуального законодательства. Как только Волочкова устранит данные нарушения, так иск будет подан к производству", – объяснил адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дана Борисова заявила, что у Анастасии Волочковой алкогольная зависимость. Она отмечала, что балерину надо срочно спасать.

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