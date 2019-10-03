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4 октября • обновлено в 02:25
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"Она опять пьяная?" Абсолютно голая Волочкова разозлила сеть интимным видео

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Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась в соцсети очередным "голым" видео.

Соответствующий ролик звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в деревянной купели, наполненной ледяной водой. Интимные зоны своего тела Волочкова прикрыла банными листьями (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Осенние краски вчерашней ледяной купели. Холодная вода крайне необходима мне для поддержания бодрости и тонуса мышц", — написала балерина.

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова

Фото из Instagram

Поклонники раскритиковали новую публикацию Волочковой. Они написали, что она ничего, кроме голого тела показать не может. Также некоторые пользователи отметили, что балерина выглядит так, будто она пьяная.

"Она опять пьяная?" Абсолютно голая Волочкова разозлила сеть интимным видео
"Она опять пьяная?" Абсолютно голая Волочкова разозлила сеть интимным видео
"Она опять пьяная?" Абсолютно голая Волочкова разозлила сеть интимным видео
"Она опять пьяная?" Абсолютно голая Волочкова разозлила сеть интимным видео
"Она опять пьяная?" Абсолютно голая Волочкова разозлила сеть интимным видео
"Она опять пьяная?" Абсолютно голая Волочкова разозлила сеть интимным видео

Предлагаем посмотреть и на откровенные фото Анастасии Волочковой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Анастасия Волочкова оголила грудь

Анастасия Волочкова оголила грудь

Фото из Instagram

Анастасия Волочкова сексуально позирует на камеру

Анастасия Волочкова сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Анастасия Волочкова полностью голая в купеле

Анастасия Волочкова полностью голая в купеле

Фото из Instagram

Анастасия Волочкова продемонстрировала "пятую точку"

Анастасия Волочкова продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Анастасия Волочкова в откровенном купальнике

Анастасия Волочкова в откровенном купальнике

Фото из Instagram

Анастасия Волочкова продемонстрировала фирменный шпагат

Анастасия Волочкова продемонстрировала фирменный шпагат

Фото из Instagram

Анастасия Волочкова оголила грудь

Анастасия Волочкова оголила грудь

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова делилась с поклонниками вульгарным снимком, на котором была изображена со своим предполагаемым любовником. Пошлое фото артистки привело в ужас пользователей сети. Многие предположили, что скандальная звезда публиковала его, будучи изрядно пьяной.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Персона
Анастасия Волочкова
Место
Россия
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