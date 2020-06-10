Нагиев сделал откровенное признание о любимой, которую скрывает

Российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который не привык афишировать свою личную жизнь, рассказал о любимой женщине.

О том, почему скрывает избранницу, он объяснил в интервью журналу "7дней".

По словам Дмитрия, только избранница знает обо всех его внутренних изменениях.

"Я придумал себе массу новых образов, но внутри дома, семьи я остался простым парнем с Гражданки — так называют Гражданский проспект, где я вырос... Я ценю дружбу. И мне повезло: моя любимая женщина — мой лучший друг... В последнее время какие-то пародии на меня вылезли, где мое эго, мое саморисование выставляется на первый план. Но в жизни мне это совершенно не присуще. Поэтому понты далеко не в первой строке списка, без чего нет Нагиева. Любовь — вот без чего меня нет… Рука любимой в твоей руке, дети, надежды на работу — вот без чего меня нет", – сказал Нагиев в интервью.

Дмитрий не согласен с утверждением, что над отношениями в паре нужно постоянно работать.

"Тот, кто говорит, что любовь — это ежедневная работа, ошибается. Старик, значит, это не любовь. Любовь — это не работа, любовь — это легкость бытия, это абсолютное взаимопонимание, растворение друг в друге, инь и ян. Это не столкновение углов, а умение найти нужный пазл, нужное время, чтобы сблизиться с человеком. Если происходит не так, то отношения превращаются в работу, и рано или поздно влюбленности разрушаются", – добавил Дмитрий.

Он также объяснил, что мешает ему назвать имя любимой женщины и появиться вместе с ней перед камерами. Светские вечеринки Нагиев обычно игнорирует, но иногда делает исключения.

Дмитрий Нагиев Instagram Дмитрия Нагиева

"Я считаю, что артиста должны знать по его делам, а не по голой заднице... Держать в секрете личную жизнь легко — просто не показывать, и все. И даже если мы с любимой где-то на премьере, мы просто сидим в разных концах зала. Ничего такого в этом нет, это те минусы, которые приносит популярность", – объяснил Нагиев.

Отметим, что Нагиев не из тех, кто часто говорит о семье, детях, а тем более – о своих избранницах.

Известно, что он был женат только один раз – на актрисе и телеведущей Алисе Шер (с 1986 года по 2010-й).

Алиса Шер Instagram Алисы Шер

В браке у них родился сын Кирилл, которому сейчас 30 лет.

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