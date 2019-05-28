"Она меня укусила!" Голливудская звезда попала в нелепый конфуз с лошадью

Известную американскую актрису Джессику Честейн ("Охотник и Белоснежка-2", "Интерстеллар") лошадь укусила за грудь.

Видео опубликовала сама актриса у себя в Instagram. Честейн спросила у владельца, можно ли ей потрогать лошадь, "Мы не хотим сделать что-то, что вас бы расстроило", — отметила она. В этот момент животное укусило актрису за грудь.

Джессика Честейн BBC

"Она буквально укусила меня за грудь!" — воскликнула Честейн. Актриса отказалась гладить лошадь.

"Не могу поверить, что я выжила!", — написала Честейн в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2018 года американская соул-исполнительница Андра Дэй оконфузилась на красной дорожке кинопремии "Оскар", которая проходила в Лос-Анджелесе.

Певица вышла в свет в пышном вечернем платье с открытыми плечами, в котором попросту запуталась и упала прямо перед объективами папарацци. При этом Дэй не растерялась и быстро нашла выход из положения.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!