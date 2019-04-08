"Она меня шантажировала": выяснились подробности скандального развода Башарова

Марат Башаров отписал бывшей жене Елизавете Шевырковой квартиру после развода. Несмотря на то, что недвижимость была приобретена до свадьбы, ему пришлось отдать ее.

Артист заявил, что Шевыркова его шантажировала, пишет StarHit.

Марат Башаров с супругой Лизой starhit.ru

"Она шантажировала меня заявлением в полицию. Отдал самую большую жилплощадь из трех имеющихся, в любом случае она отойдет сыну! А эта госпожа, которая ищет халяву,теперь пусть живет под фамилией своей мамы и брата", — говорит Башаров.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский актер Марат Башаров, звезда картины "Таежный роман", развелся с супругой Елизаветой Шевырковой, которую жестко избил в декабре 2018 года.

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