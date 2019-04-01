"Она была твердым орешком": трогательная история любви Зеленского и его жены Елены

Известный украинский комик, основатель студии "Квартал 95", а теперь кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский не особо охотно рассказывает о личной жизни. Однако его нередко можно увидеть на светских мероприятих в компании супруги — Елены.

OBOZREVATEL решил напомнить читателям историю любви одного из самых ярких представителей украинского шоу-бизнеса на данный момент.

Владимир Зеленский и Елена Кияшко женаты уже 16 лет — с 2003-го. Сейчас пара воспитывает 12-летнюю дочь Александру и четырехлетнего сына Кирилла. А история их любви начиналась очень красиво и романтично.

Владимир Зеленский с женой Еленой и дочерью Фото: stuki-druki.com

Владимир и Елена познакомились еще в школьные годы — молодые люди учились в параллельных классах, но тогда не общались. Только после того, как окончили школу и поступили в разные институты, они случайно встретились возле кинотеатра. С тех пор Владимир и Елена неразлучны.

Владимир Зеленский с женой Еленой Фото: shoubiz.guru

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Интересно, что на момент встречи Зеленского с возлюбленной, у Елены был молодой человек, поэтому так просто очаровать ее не получилось. Владимиру пришлось приложить немало усилий и по-настоящему добиваться расположения Кияшко.

"У меня никогда не было проблем с девушками. А тут вдруг такой твердый орешек! Мне было интересно завоевывать Лену, а уже после чувства переросли в любовь", — рассказывал Зеленский.

Владимир Зеленский с женой Еленой Фото: InfoResist

Владимир Зеленский с женой Еленой Фото: newstime.in.ua

До того, как пожениться, пара состояла в отношениях восемь лет. Елена регулярно задавала вопросы о свадьбе, но Владимир спешить не хотел: если брак, то значит сразу же дети появятся. А этот момент шоумен хотел отложить.

Владимир Зеленский с женой Еленой Фото: официальная групппа Зеленского в Instagram

Предложения руки и сердца Зеленский сделал возлюбленной после просмотра мелодрамы в кинотеатре, что стало своеобразным напоминанием об их знакомстве.

Владимир Зеленский с женой Еленой Фото: Rustars.TV

Ранее OBOZREVATEL изучал активность Instagram-страницы кандидата в президенты Владимира Зеленского, и обратил внимание на его перемены во внешности за последние годы.

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