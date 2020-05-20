"Она бы пошла к Собчак!" Крапивина рассказала о состоянии Тодоренко после скандала

Продюсер шоу "Орел и Решка", а также певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина призналась, что посоветовала Регине Тодоренко, которая оскандалилась из-за слов о домашнем насилии, не принимать поспешных решений.

Об этом Нателла рассказала в интервью писателю Сергею Минаеву для его YouTube-канала (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Нателла Крапивина Instagram @natellakrapivina

По словам Крапивиной, сразу после скандала Тодоренко хотела ходить по разным шоу.

"Я ей позвонила. Если б я ей не позвонила, не поговорила, она бы была во всех эфирах, пошла бы к Собчак. Она хотела идти везде!", – вспоминает продюсер.

Регина Тодоренко Instagram @reginatodorenko

Кроме того, Крапивина уверена, что Тодоренко ошиблась в высказывании и точно не поддерживает насилие:

"Я написала, что я считаю, что человек не нашел правильных слов, чтобы высказать свою точку зрения. Она точно не высказывается за насилие".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Регина Тодоренко отдала свою статуэтку "Женщина года" россиянке Маргарите Грачевой, которой муж в 2017 году отрубил кисти рук из-за ревности.