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"Она беременна?" Видео с Могилевской озадачило сеть

1.1т Читать материал на украинском

Популярная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская удивила поклонников новым видео. Так, артистку заподозрили в беременности.

Ролик разместили в официальном Instagram-аккаунте телеканала "СТБ".

"Она беременна?" Видео с Могилевской озадачило сеть
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"Красотка! Складывается впечатление, что беременна", "Она беременна?", "Такое чувство что она беременна", - пишут в сети.

"Она беременна?" Видео с Могилевской озадачило сеть
"Она беременна?" Видео с Могилевской озадачило сеть

Как ране писал OBOZREVATEL,Могилевская взбудоражила поклонников снимками из спортзала. Артистка показала, как потеет за полезным занятием в боксерских перчатках с мужчиной-тренером, который координирует ее занятия.

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Персона
Наталья Могилевская
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