"Она беременна?" Видео с Могилевской озадачило сеть

Популярная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская удивила поклонников новым видео. Так, артистку заподозрили в беременности.

Ролик разместили в официальном Instagram-аккаунте телеканала "СТБ".

"Красотка! Складывается впечатление, что беременна", "Она беременна?", "Такое чувство что она беременна", - пишут в сети.

Как ране писал OBOZREVATEL,Могилевская взбудоражила поклонников снимками из спортзала. Артистка показала, как потеет за полезным занятием в боксерских перчатках с мужчиной-тренером, который координирует ее занятия.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.