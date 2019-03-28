"Он воспитал го*но": Рынска рассказала, кто довел Малашенко до суицида

Российская журналистка и блогер Божена Рынска рассказала, кто, по ее мнению, виноват в смерти ее мужа, политтехнолога и бывшего медиаменеджера Игоря Малашенко.

В том, что Малашенко совершил суицид Рынска винит его бывшую жену. Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак.

"Я примириться с убийцей моего мужа не могу. Она убила моего мужа. Она убивала расчетливо, она знала, что делает. Она сказала нашей горничной еще пару лет назад, что "развода не будет, я его помотаю три года с разводом, а потом он сам концы отдаст". И так оно и вышло", - сказала Рынска.

Когда Собчак спросила о том, почему дети Малашенко не приехали на его похорон, Рынска резко ответила, что "он воспитал го*но".

"Игорь воспитал полное го*но. Потому, что если ты женишься на полном го*не, то есть вероятность, что дети у тебя вырастут полным го*ном. Бесчувственным, злым, бессердечным, алчным го*ном. Если ты "сочинская рвачиха", то есть большой шанс, что дети вырастут такими. Это очень плохие люди, которые никогда не любили отца, а любили его деньги", - заявила Рынска.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Игорь Малашенко и Божена Рынска познакомились еще в 2012 году, но обстоятельства не позволяли им заключить официальный брак. Они узаконили свои чувства спустя 7 лет совместной жизни — в 2018-м году.

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