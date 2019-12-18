"Он в своем уме?" В сети атаковали Боярского из-за публичного унижения женщин

В сети раскритиковали российского актера Михаила Боярского за его высказывание о роли женщины во время эфира передачи "Сегодня вечером".

Так, на официальном канале в Youtube было опубликовано видео с записью эфира, под которым пользователи принялись обсуждать шоу.

Михаил Боярский rg

В частности, недовольство зрителей вызвали слова Боярского о предназначении женщины в современном мире. В передаче артист заявил: "Мать! Больше для нее роли нет".

Также актер убежден, что женщина не должна открыто гордиться своим мужем, а ее главная обязанность — родить и "прилепиться к своему мужу".

Михаил Боярский utro.ru

Такие высказывания Боярского разозлили зрителей:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Михаил Боярский может страдать из-за болезни сердца. Актер был замечен в аптеке: он едва стоял на ногах и у него тряслись руки.

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