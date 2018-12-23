Он тяжелый: народного артиста России экстренно госпитализировали

Народного артиста Российской Федерации Сергея Юрского экстренно доставили скорой помощью в больницу.

Причиной срочной госпитализации стали воспаления в организме, сообщается на Telegram-канале Mash.

Также отмечается, что сейчас актер находится в сознании. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

Сергей Юрский Telegram-канал Mash

Сергей Юрский Telegram-канал Mash

Напомним, Юрский прославился ролями в таких легендарных фильмах, как "Любовь и голуби" (дядя Митя), "Место встречи изменить нельзя" (Груздев) и других известных лентах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 декабря известный российский музыкант и композитор, 60-летний Виктор Зинчук попал в жуткое ДТП в Подмосковье. Артист был госпитализирован. Гитарист записал видеообращение, в котором сообщил о переносе концертов и призвал водителей быть бдительнее.

Напомним, в конце ноября стало известно о критическом ухудшении здоровья легендарного советского артиста и режиссера Армена Джигарханяна. По словам его близкой подруги, он сильно "сдал" и может умереть в течение нескольких месяцев.