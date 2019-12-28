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28 декабря • обновлено в 17:43
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/ Люди

"Он плох": Познер рассказал о главной проблеме Путина

4.2т
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Российский журналист Владимир Познер заявил, что президент России Владимир Путин окружил себя такими людьми, которые не могут сказать ему, что он не прав.

Об этом он рассказал в блоге на собственном сайте, отметив, что лидер страны должен слушать всех и принимать решения только на основании точной информации.

"Правящий класс плох, во-первых, потому что он советский и он не может никак справиться с новой ситуацией. У него другой взгляд, другой способ решения, как правило, силовой. Второе, что есть в этом классе, — что он рабский", – отметил Познер.

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Такие люди, по мнению журналиста, не говорят высоко стоящему неприятных вещей, а Путин собрал именно такое окружение.

Познер рассказал об окружении Путина

Познер рассказал об окружении Путина

"Они думают только о том, как сказать ему то, что ему понравится, вместо того чтобы окружать себя людьми, которые ему скажут "нет, вы не правы", людьми, которые умнее, которые лучше разбираются в своем деле, чем он", – подчеркнул Познер.

По словам журналиста, один человек не может разбираться лучше всех во всех делах. А если лидер нации принимает решения на основе фейковых новостей, то они будут в корне неправильными.

"Это то, что и происходит. Никто не смеет встать и сказать", — резюмировал Познер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Познер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является довольно любопытной личностью, которую недооценивают.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персоны
Владимир Путин Владимир Познер
Место
Россия
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Последние шесть лет всегда пишу: россияне, вы имеете рабский менталитет, то есть, вы - рабы! Вот и Познер подтвердил.
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Иванович Василий
Иванович Василий
Medvedkov Yuri, - наивный!))) Какой смысл писать про велосипед, и без того давным давно известный?! А не судьба подумать, что причин у него много, и одна из них многочисленных - в том числе и в огромадной территории, из-за которой все провинции никакой роли особой в развитии гражданского общества не играют? Пока в столице что-то не поменяется, вся глубинка будет жить как большая деревня, где каждый миллионник-город есть просто "очень большая деревня", не более того. А в столице нынче - не поменяется, там уж 30 лет идет дележка финансовых потоков и нахождение схем распространения и закрепления этих потоков, с нового века - с помощью своего рода "колонизации" провинции (теми же ритейлерскими сетями, создающими образ однообразных типовых сереньких мест покупки, включая покупку пропитания). Сам Познер - он ведь тоже: всего лишь говорит о своей печальке окружения властителя, но не о людях вокруг. Ему идеал окружения подавай, которого не может быть, потому что Познер не туда смотрит: он смотрит так же, как и все остальные - вверх, в надежде увидеть грёзы от своего "умного вида лица".
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