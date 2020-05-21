"Он не помнит людей": стало известно о состоянии 66-летнего Моисеева после инсульта
Близкие друзья российского певца Бориса Моисеева, который несколько лет назад перенес два инсульта, рассказали, как сейчас чувствует себя артист.
Об этом передает издание Sobesednik.ru.
"Крайний раз я видел Бориса в марте прошлого года на концерте в Кремле. С ним был то ли его директор, то ли кто-то еще, но я помню, что этот человек поддерживал Бориса за руку, так как тот ходил с трудом. Было видно, что Боря слабенький, но старался держаться. Не могу сказать, что он был в этот вечер совсем "плохой"... Однако все же было заметно, что человек перенес инсульт", – рассказал музыкальный критик Сергей Соседов.
По мнению Соседова, причиной инсульта у Моисеева мог стать напряженный график:
"Он всегда очень много ездил. Он всегда хотел быть на виду. Может быть, он перестал следить за здоровьем. Но никто точно этого не знает, ведь болезнь может сломать любого в любом состоянии и в любое время. Никто не думал, что болезнь вот так свалит Борю".
Продюсер Андрей Разин заявил, что сейчас Моисеев не помнит людей, события:
"В последний раз мы были с ним вместе на съемках у Малахова где-то год назад, он тогда еще мог вполне сносно общаться. На данный момент не может. Боря не всегда понимает, кто ему звонит. В нашей последней беседе я ему рассказывал, как мы начинали, что у нас было, и он стал вспоминать по ходу беседы... Он не помнит людей, не помнит события".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певец Борис Моисеев вынужден распродавать свое имущество. На этот шаг он решился из-за отсутствия доходов.