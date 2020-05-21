"Он не помнит людей": стало известно о состоянии 66-летнего Моисеева после инсульта

Близкие друзья российского певца Бориса Моисеева, который несколько лет назад перенес два инсульта, рассказали, как сейчас чувствует себя артист.

Об этом передает издание Sobesednik.ru.

Борис Моисеев msn.com

"Крайний раз я видел Бориса в марте прошлого года на концерте в Кремле. С ним был то ли его директор, то ли кто-то еще, но я помню, что этот человек поддерживал Бориса за руку, так как тот ходил с трудом. Было видно, что Боря слабенький, но старался держаться. Не могу сказать, что он был в этот вечер совсем "плохой"... Однако все же было заметно, что человек перенес инсульт", – рассказал музыкальный критик Сергей Соседов.

Борис Моисеев utro.ru

По мнению Соседова, причиной инсульта у Моисеева мог стать напряженный график:

"Он всегда очень много ездил. Он всегда хотел быть на виду. Может быть, он перестал следить за здоровьем. Но никто точно этого не знает, ведь болезнь может сломать любого в любом состоянии и в любое время. Никто не думал, что болезнь вот так свалит Борю".

Борис Моисеев rambler.ru

Продюсер Андрей Разин заявил, что сейчас Моисеев не помнит людей, события:

"В последний раз мы были с ним вместе на съемках у Малахова где-то год назад, он тогда еще мог вполне сносно общаться. На данный момент не может. Боря не всегда понимает, кто ему звонит. В нашей последней беседе я ему рассказывал, как мы начинали, что у нас было, и он стал вспоминать по ходу беседы... Он не помнит людей, не помнит события".

Борис Моисеев clutch.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певец Борис Моисеев вынужден распродавать свое имущество. На этот шаг он решился из-за отсутствия доходов.