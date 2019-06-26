"Он не человек": популярный в РФ репер жестко высказался о Путине

Популярный российский репер Роман Худяков, более известный под сценическим псевдонимом Loqiemean, жестко высказался о президенте РФ Владимире Путине.

Так, известный своими оппозиционными взглядами музыкант заявил, что готов встретится с Путиным, только когда тот умрет. Об этом он рассказал в интервью в рамках проекта "Вписка".

Loqiemean Скриншот из видео

"Я надеюсь, что встречу его, когда мы будем провожать его в другой мир. Вот чего с ним говорить? Он не человек. Чтобы ты не сказал — ему по**ать. Привести его в чувства нельзя. Дедушка уже сформировался", — сказал Худяков.

Роман Худяков Скриншот из видео

"Я не верю никаким властным структурам после "Зимней вишни". Посмотрел, как дети из окон выпрыгивали, а потом узнал, что они сгорели там. Меня это прошибло очень сильно. И когда президент страны, лидер нации два дня молчит и ничего не говорит — это не человек. Нету у него человеческих качеств. А как не человек может управлять страной?", — отметил артист.

Осторожно! На видео звучит нецензурная лексика.

Как ранее писал OBOZREVATEL, культовый грузинский актер Вахтанг Кикабидзе гневно высказался о протестах в Грузии. Артист заявил, что правительство страны заслужило такую реакцию от населения, так как "начало играть с Россией в одну игру".

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.