"Он не часть семьи": Брежнева высказалась о разводе сестры с Цекало

Певица и актриса Вера Брежнева прокомментировала развод своей младшей сестры Виктории Галушки с продюсером Александром Цекало.

Так, по словам звезды, она не в обиде на Цекало, хотя больше и не считает его близким человеком. Об этом Брежнева рассказала в интервью для YouTube-канала "Эмпатия Манучи" (видео смотрите ниже).

"Саша, он является родственником по детям, но уже не часть нашей семьи. Если бы я была более юная, была бы более категорична и говорила, может быть, какие-то слова. Сейчас я могу сказать, что в жизни всякое бывает. И я ни в коем случае не ненавижу его, ведь у меня прекрасные племянники. Как я могу ненавидеть их папу?", — заявила Брежнева.

Фото: clutch.ua

Фото: limon.postimees.ee

Фото: mediananny.com

Также Вера добавила, что старалась не влезать в личную жизнь сестры. Ведь артистка на личном опыте испытала, каким болезненным может быть расставание.

Фото: Tv.ua

"Конечно, Вике было сложно, но я не пыталась избавить ее от печали. Я не знаю ни одного человека, кому бы легко давался развод. У меня был развод, у моих друзей был развод. Это то, что не пожелаешь и врагу. Но я считаю, что эту печаль нужно пропустить через себя. Только тогда человек будет готов к новой жизни", — подчеркнула Брежнева.

Фото: Аиф

Также певица добавила, что жизнь на этом не заканчивается. При этом она надеется, что бывшие супруги смогут сохранить приятельские отношения ради детей.

Смотреть с 36:06 до 39:30.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная певица и актриса Вера Брежнева поделилась интимными подробностями о жизни с Константином Меладзе. Такое признание она сделала в программе "Слава+".

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