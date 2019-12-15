"Он на мне, не могла пошевелиться": украинская активистка призналась в изнасиловании

Украинская ЛГБТ-активистка Виктория Гуйвик обвинила ню-фотографа Марата Сафина в изнасиловании.

На своей странице в Instagram девушка рассказала, что это произошло три года назад во время фотосессии на съемной квартире в Воронеже (Россия).

"26 июня 2016 года меня изнасиловал Марат Сафин. Это произошло во время съемки в съемной квартире в Воронеже. Я помогала выбрать квартиру и приехала туда, я согласилась фотографироваться обнаженной, я согласилась выпить вина, которое принес и предложил выпить Марат. Я хорошо помню, как мы начали съемку. И как потом все стало расплывчатым. Я помню, как он начал меня целовать в кухне. Следующее – я лежу в кровати, он на мне, я будто смотрю на происходящее со стороны и не могу ничего сделать. Я была очень испугана, не могла пошевелиться или сказать что-либо", – написала она.

Виктория Гуйвик обвинила фотографа в изнасиловании instagram/veka.gui

По словам Гуйвик, ей удалось оттолкнуть фотографа, убежать и закрылась в ванной, однако девушка не понимала, как вести себя дальше, поскольку у нее был шок.

"Спустя какое-то время я вышла. Марат со словами "я еще не закончил" снова начал домогаться до меня и пытаться заняться сексом. Я смогла его оттолкнуть. Мне было страшно уйти, и я решила дождаться утра. Он уснул. Я укуталась в плед и лежала, ждала, пока смогу оказаться дома и забыть это", – добавила девушка.

Виктория Гуйвик instagram/veka.gui

Она пояснила, что решилась на признание, потому что увидела в сторис Сафина обнаженные фотографии других девушек. По словам Виктории, на утро Марат просил никому не говорить о произошедшем, и даже предлагал денег. В итоге фотограф лично признался жене в измене. Виктория также списывалась с женщиной, рассказав, что спала с ее мужем.

Позже Сафин отреагировал на обвинения Гуйвик, отметив, что такого ужаса еще никогда не испытывал.

Гуйвик обвинила фотографа в изнасиловании instagram/veka.gui

"Она разместила об этом пост в своем аккаунте, после чего в мой адрес, в адрес моей девушки, бывшей жены, моделей, моих друзей, родственников начали сыпаться вопросы, оскорбления, угрозы, обо мне начали упоминать СМИ, интернет-журналы и так далее. Такого ужаса я никогда не испытывал", – написал он.

По словам Марата, девушка отвечала на прикосновения и поцелуи, а также помогла ему раздеться, а после предполагаемого изнасилования вместе с фотографом отбирала снимки для ретуши.

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