"Он на мне, не могла пошевелиться": украинская активистка призналась в изнасиловании

Украинская ЛГБТ-активистка Виктория Гуйвик обвинила ню-фотографа Марата Сафина в изнасиловании.
На своей странице в Instagram девушка рассказала, что это произошло три года назад во время фотосессии на съемной квартире в Воронеже (Россия).
"26 июня 2016 года меня изнасиловал Марат Сафин. Это произошло во время съемки в съемной квартире в Воронеже. Я помогала выбрать квартиру и приехала туда, я согласилась фотографироваться обнаженной, я согласилась выпить вина, которое принес и предложил выпить Марат. Я хорошо помню, как мы начали съемку. И как потом все стало расплывчатым. Я помню, как он начал меня целовать в кухне. Следующее – я лежу в кровати, он на мне, я будто смотрю на происходящее со стороны и не могу ничего сделать. Я была очень испугана, не могла пошевелиться или сказать что-либо", – написала она.
Виктория Гуйвик обвинила фотографа в изнасиловании
instagram/veka.gui
По словам Гуйвик, ей удалось оттолкнуть фотографа, убежать и закрылась в ванной, однако девушка не понимала, как вести себя дальше, поскольку у нее был шок.
"Спустя какое-то время я вышла. Марат со словами "я еще не закончил" снова начал домогаться до меня и пытаться заняться сексом. Я смогла его оттолкнуть. Мне было страшно уйти, и я решила дождаться утра. Он уснул. Я укуталась в плед и лежала, ждала, пока смогу оказаться дома и забыть это", – добавила девушка.
Виктория Гуйвик
instagram/veka.gui
Она пояснила, что решилась на признание, потому что увидела в сторис Сафина обнаженные фотографии других девушек. По словам Виктории, на утро Марат просил никому не говорить о произошедшем, и даже предлагал денег. В итоге фотограф лично признался жене в измене. Виктория также списывалась с женщиной, рассказав, что спала с ее мужем.
Позже Сафин отреагировал на обвинения Гуйвик, отметив, что такого ужаса еще никогда не испытывал.
Гуйвик обвинила фотографа в изнасиловании
instagram/veka.gui
"Она разместила об этом пост в своем аккаунте, после чего в мой адрес, в адрес моей девушки, бывшей жены, моделей, моих друзей, родственников начали сыпаться вопросы, оскорбления, угрозы, обо мне начали упоминать СМИ, интернет-журналы и так далее. Такого ужаса я никогда не испытывал", – написал он.
По словам Марата, девушка отвечала на прикосновения и поцелуи, а также помогла ему раздеться, а после предполагаемого изнасилования вместе с фотографом отбирала снимки для ретуши.
Мне понадобилось три года, чтоб решиться рассказать публично в рамках #янебоюсьсказать о сексуальном насилии, с которым я столкнулась в 18 лет. Тогда я побоялась рассказать, кто это был. Сегодня мне всё еще страшно, но я считаю важным назвать его имя, ради безопасности других девушек. ⠀ @maratneva , я делаю это ради безопасности других женщин. Потому что, когда фем-активистка @alexandramitroshina , занимающаяся проблемами насилия в РФ, выложила в инстаграм сториз с тобой – мне стало тревожно, а когда я перешла в твой профиль и увидела всех этих юных обнаженных девушек снимках – панически страшно. Я не хочу, чтобы кто-то из них оказалась на моём месте. ⠀ Тогда я поверила тебе, что была первой и последней, но это еще больше загоняло в тупик с вопросами "почему я?", приводило к истерикам и панике, с которыми я сталкивалась ещё долгое время. Я и сейчас хочу верить, что больше никто не пострадал. Но это никак не избавляет тебя от ответственности за то, что случилось со мной. ⠀ 26 июня 2016 года меня изнасиловал Марат Сафин. Это произошло во время съёмки, в съемной квартире в Воронеже. Я помогала выбрать квартиру и приехала туда, я согласилась фотографироваться обнаженной, я согласилась выпить вина, которое принес и предложил выпить Марат. ⠀ Я хорошо помню, как мы начали съемку. И как потом все стало расплывчатым. Я помню как он начал меня целовать в кухне. Следующее- я лежу в кровати, он на мне, я будто смотрю на происходящее со стороны и не могу ничего сделать. Я была очень испугана, не могла пошевелиться или сказать что-либо. В какой-то момент я стала приходить в себя, смогла оттолкнуть его, убежала и закрылась в ванной. Я не понимала, что делать дальше: боялась выходить из ванной, боялась оставаться с ним в квартире, боялась выходить на улицу и идти домой, денег на такси у меня не было, звонить и будить кого-то из близких я тоже боялась. У меня был шок. ⠀ Спустя какое-то время я вышла. Марат со словами "я еще не закончил" снова начал домогаться до меня и пытаться заняться сексом. Я смогла его оттолкнуть. Мне было страшно уйти и я решила дождаться утра. Он уснул. Я укуталась в плед и лежала, ждала пока я смогу оказаться дома и забыть это.
Думаю, многие уже в курсе, что меня обвинили в изнасиловании. Не официально, не обращаясь в правоохранительные органы, а в инстаграме, словесно. Виктория Гуйвик, гражданка Украины, утверждает, что 3,5 года назад я изнасиловал ее на съемке. Она разместила об этом пост в своем аккаунте, после чего в мой адрес, в адрес моей девушки, бывшей жены, моделей, моих друзей, родственников начали сыпаться вопросы, оскорбления, угрозы, обо мне начали упоминать СМИ, интернет-журналы и так далее. Такого ужаса я никогда не испытывал. ⠀ Продолжение в галерее поста, листайте.
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