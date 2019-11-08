Главная Новости
8 ноября • обновлено в 13:10
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Он мне юбочку поправлял": Королева рассказала Тодоренко о Зеленском

826 Читать материал на украинском

Муж российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой Сергей Глушко признался, что ревнует свою супругу к президенту Украины.

Такое признание Глушко сделал в новом выпуске шоу "Пятница с Региной".

"Он мне юбочку поправлял": Королева рассказала Тодоренко о Зеленском
Новости
"Никогда не доходило до секса": Королева призналась, сколько у нее было мужчин

Так, на воспрос ведущей шоу Регины Тодоренко: "К кому Сережа ревнует больше всего Наталью?", Глушко написал: "К президенту". На что последовала удивленная реакция и Тодоренко, и самой Королевой.

"Это к какому президенту ты меня ревнуешь? Или к этому, который новый в Украине? К Зеленскому? Он мне юбочку поправлял", - отреагировала Наташа Королева.

Владимир Зеленский и Наташа Королева

Владимир Зеленский и Наташа Королева

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наташа Королева показала себя голой в ванной и нарвалась на критику сети.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Персоны
Владимир Зеленский Наташа Королева Регина Тодоренко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения