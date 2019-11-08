"Он мне юбочку поправлял": Королева рассказала Тодоренко о Зеленском

Муж российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой Сергей Глушко признался, что ревнует свою супругу к президенту Украины.

Такое признание Глушко сделал в новом выпуске шоу "Пятница с Региной".

Так, на воспрос ведущей шоу Регины Тодоренко: "К кому Сережа ревнует больше всего Наталью?", Глушко написал: "К президенту". На что последовала удивленная реакция и Тодоренко, и самой Королевой.

"Это к какому президенту ты меня ревнуешь? Или к этому, который новый в Украине? К Зеленскому? Он мне юбочку поправлял", - отреагировала Наташа Королева.

Владимир Зеленский и Наташа Королева

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наташа Королева показала себя голой в ванной и нарвалась на критику сети.

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