"Он мне угрожал!" Тоня Матвиенко рассказала о сексуальных домогательствах врача

Украинская певица Тоня Матвиенко рассказала историю о домогательствах детского врача в киевской больнице "Охматдет".

Так, по словам звезды, инцидент произошел в 1999 году, когда она привела к медику свою годовалую дочь Ульяну на прием. Тогда мужчина пытался угрозами склонить Тоню к половой связи. Об этом певица сообщила в прямом эфире с Олей Поляковой в Instagram (видео смотрите ниже).

Тоня Матвиенко Фото: instagram/tonya_matvienko

"Однажды случилась неприятность. Мы попали с дочерью Ульяной в Охматдет, ко мне пришел врач и стал меня домогаться – в 19 лет. Он меня прижал и сказал: "Ну ты же нагуляла". 1999 год, телефонов нет, все были на даче, некому позвонить. И он себе решил, что я такая глупая малолетка, родила, потому что шлялась где-то. Он сказал: "Если не пойдешь, то я твоему ребенку сделаю проблемы", – рассказала Матвиенко.

Оля Полякова и Тоня Матвиенко Скриншот с видео

Она также призналась, что сразу никому ничего не сказала, из страха, что врач действительно навредит маленькой Ульяне. Потом она позвонила свекрови, ее брат приехал разбираться, но все прошло тихо.

Тоня Матвиенко Фото: instagram/tonya_matvienko

"Я помню и год, и день, когда прибыла. Можно поднять материалы, посмотреть, работает ли этот врач. Потому что, это такая травма. Я тогда сказала: "Ты что! Да у меня мама Нина Матвиенко!" И это помогло", – добавила певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный американский актер Джон Малкович рассказал об инциденте с домогательствами, который произошел в его юности.