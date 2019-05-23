"Он меня во всем устраивает": Яна Рудковская призналась в романе с Димой Биланом

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская призналась в том, что у нее был роман со своим подопечным певцом Димой Биланом.

Так, об этом она заявила во время эфира на радиостанции Love Radio. Рудковская отметила, что если бы в ее жизни не случилась встреча с известным фигуристом, нынешним мужем Евгением Плющенко, то она бы продолжила строить отношения с Биланом.

"С кем бы я замутила, если бы не встретила Евгения? Я не знаю. Я могу сказать, с кем у меня был роман. У меня был роман с Димой Биланом. Серьезно. Если бы рядом со мной не было Плющенко, у меня был бы Дима Билан. Он меня во всем устраивает. Это очень важный момент. Он красивый, талантливый, очень хорошо зарабатывает", — призналась Рудковская.

Яна Рудковская и Дима Билан Фото: kp.ru

Яна Рудковская и Дима Билан Фото: all-pages.com

Дима Билан и Яна Рудковская Фото: spletnik.ru

Также, по словам Яны, Плющенко совершенно нормально относится к ее прошлым романам.

"Он какой-то такой человек… Он меня любит, я его люблю, поэтому все хорошо. Я вообще 12 лет живу с приличным человеком, с легендой мирового спорта", — отметила Рудковская.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская с сыном и Дима Билан Фото: spletnik.ru

Напомним, что Рудковская уже больше 10 лет работает с Биланом. В 2005 году умер предыдущий продюсер артиста Юрий Айзеншпис, который придумал ему псевдоним. Благодаря усилиям Яны, Дима не только остался с фамилией Билан, но и успешно выступил на Евровидении в 2006 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в соцсети раскритиковали внешность Яны Рудковской. Подписчики звезды в Instagram разглядели на одном из ее снимков несовершенства на ногах.

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