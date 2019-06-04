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"Он меня достал": Галкин обвинил Малахова во лжи

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Супруг примадонны советской эстрады Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин назвал ложью информацию о строительстве особняка на Кипре.

Так, в публикации на личной странице в Instagram он раскритиковал соответствующий материал издания StarHit, главным редактором которого является Андрей Малахов.

"Товарищи, меня поддостал журнал моего коллеги Андрея Малахова, сделавшего сбор сплетен своим главным капиталом. Сегодня он опубликовал целую статью, где жалкое лживое кипрское агентство CYPRUSBUTTERFLY, не просто лжет, а с подробностями, если вы полистаете, то прочтете эти подробности. С агентством я не знаком, никаких особняков на Кипре у меня нет", — заявил Галкин.

"Он меня достал": Галкин обвинил Малахова во лжи

Максим Галкин и Андрей Малахов

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Кроме того, шоумен обвинил издание в заказной публикации.

"Я уверен, что публикация оплачена этим агентством и журнальчик в очередной раз подзаробатал копеечку на наших именах. Андрей, ты в своей программе на госканале уже создал дешевый лживый балаган. Не вовлекай меня с моей семьей в свой никчемный карнавал", — добавил Галкин.

"Он меня достал": Галкин обвинил Малахова во лжи

Максим Галкин

Фото: politeka

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максима Галкина затравили в сети за провокативное видео. В нем шоумен высмеял звезд, которые постоянно что-то рекламируют.

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Персоны
Максим ГалкинАлексей Малахов
Место
Россия
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Grich Lara
Grich Lara
Правду каже,бо то,мабуть, будинок Алли,він ще не заробив на таку віллу
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