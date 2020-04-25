"Он меня бьет и изменяет!" Снежана Онопко ошарашила правдой о муже

Известная украинская супермодель Снежана Онопко шокировала откровенным признанием, что муж ее бьет и изменяет.

Об этом она рассказала в интервью изданию JetSetter. По словам звезды, она сейчас находится на грани развода с бизнесменом Николаем Щуром, поскольку больше не может терпеть его издевательств. К слову, пара прожила в браке 10 лет.

Снежана Онопко Фото: tv.ua

"Я выплачивала его долги, верила в то, что он не изменяет, и оправдывала в критических ситуациях, даже когда он поднимал на меня руку. Это происходило постоянно. Доставалось, кстати, и водителям, и персоналу – словом, всем. Последней каплей стало то, что после очередной ссоры он избил меня и мою маму в нашем общем доме", – рассказала Онопко.

Снежана Онопко и Николай Щур Фото: instagram/snejanaonopka15

Более того, недавно фотомодель убедилась, что у Николая есть любовница, которая проводит время в общем доме супругов. До этого момента Онопко хотела поскорее расстаться и забрать только два автомобиля. Впрочем, после увиденного Снежана настаивает на разделе имущества.

Снежана Онопко и Николай Щур Фото: glavcom.ua

"Когда я увидела, что другая женщина проживает в моем доме, плавает в моем бассейне и пользуется моим посудой, решила настаивать на правовом разделе имущества. Однако, пока он не намерен давать развод, более того, угрожает мне", – призналась жена бизнесмена.

Предполагаемая любовница Николая Щура Фото: jetsetter.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса Агата Муцениеце заявила, что ее муж Павел Прилучный избил ее и выгнал вместе с детьми из дома.

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