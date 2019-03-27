"Он искал работу": Рынска рассказала о связи Малашенко с Украиной

Российская журналистка и блогер Божена Рынска рассказала о том, что ее муж, политтехнолог и бывший медиаменеджер Игорь Малашенко, который умер в феврале 2019 года, пытался найти работу в Украине.

Так, по ее словам в ноябре 2018 года он жил в Украине и хотел трудоустроится здесь, но у него ничего не вышло. Об этом Рынска рассказала в интервью Ксении Собчак.

АиФ

"Это был ноябрь, когда Игорь один жил в Украине. Он просто жил там. Я его заставляла на фитнесс ходить. Ну а где еще мы можем жить? Только Израиль и Майями, но на Майями денег не хватило. В Украине жил, чтобы найти там себе какую-то работу. Но не получилось, не брали", - сказала Рынска.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Игорь Малашенко и Божена Рынска познакомились еще в 2012 году, но обстоятельства не позволяли им заключить официальный брак. Они узаконили свои чувства спустя 7 лет совместной жизни — в 2018-м году.

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