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"Он давно это задумал": звезда Comedy потроллил Зеленского за роспуск Рады

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Российский комик и резидент Comedy Club Гарик Харламов потроллил президента Украины Владимира Зеленского, после того, как он объявил о роспуске Верховной Рады.

На своей странице в Instagram Харламов опубликовал видеоролик, на котором Зеленский выступает в КВН и якобы говорит со сцены: "Я распускаю Верховную Раду 8 созыва!"

"Он давно это задумал": звезда Comedy потроллил Зеленского за роспуск Рады

Скриншот из видео

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"Он давно это задумал. Я там был", — подписал ролик с выступления Гарик Харламов.

Отметим, что видео является монтажем, но многие пользователи сети не поняли этого и оставили под ним множество комментариев.

"Зал не засмеялся, но Зеленский не сдался, доработал", "Красавчик, сдержал слово", "Вот это я понимаю: пацан сказал пацан сделал", — пишут в сети.

"Он давно это задумал": звезда Comedy потроллил Зеленского за роспуск Рады
"Он давно это задумал": звезда Comedy потроллил Зеленского за роспуск Рады
"Он давно это задумал": звезда Comedy потроллил Зеленского за роспуск Рады

Как ранее писал OBOZREVATEL, резидент российского Comedy Club Гарик Харламов дерзко высмеял депутатов Госдумы РФ в строчках провокационной песни, которую исполнил вместе с коллегой Тимуром Батрутдиновым. Свой новый "хит" Харламов в шутку назвал победителем Евровидения-1765.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персоны
Гарик ХарламовВладимир Зеленский
Место
Россия
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