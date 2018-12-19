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''Он что убитый?'' В Одессе засняли странное поведение Пашинина

2.7тЧитать материал на украинском

Российского актера Анатолия Пашинина, который пошел воевать в рядах Украинской добровольческой армии (УДА), заметили в Одессе. Актер слушал уличного музыканта и весьма странно вел себя.

Пользователи сети предположили, что Пашинин находится в состоянии наркотического опьянения. Видео разместили на Youtube-канале "VLOG Стас Домбровский".

''Он что убитый?'' В Одессе засняли странное поведение Пашинина

Скриншот из видео

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В сети заявили, что Пашинин находится в состоянии наркотического опьянения.

''Он что убитый?'' В Одессе засняли странное поведение Пашинина
''Он что убитый?'' В Одессе засняли странное поведение Пашинина
''Он что убитый?'' В Одессе засняли странное поведение Пашинина

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский музыкант Олег Михайлюта, более известный, как Фагот, показал снимок, на котором он запечатлен вместе с российским актером Анатолием Пашининым.

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