''Он что убитый?'' В Одессе засняли странное поведение Пашинина

Российского актера Анатолия Пашинина, который пошел воевать в рядах Украинской добровольческой армии (УДА), заметили в Одессе. Актер слушал уличного музыканта и весьма странно вел себя.

Пользователи сети предположили, что Пашинин находится в состоянии наркотического опьянения. Видео разместили на Youtube-канале "VLOG Стас Домбровский".

Скриншот из видео

В сети заявили, что Пашинин находится в состоянии наркотического опьянения.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский музыкант Олег Михайлюта, более известный, как Фагот, показал снимок, на котором он запечатлен вместе с российским актером Анатолием Пашининым.