Оля Полякова травмировалась во время выступления у Осадчей на празднике: что произошло

Украинская поп-дива Оля Полякова получила серьезную травму во время выступления на юбилее популярного проекта "Светская жизнь с Катериной Осадчей". Передаче о звездах исполнилось 15 лет.

Мероприятие состоялось в Ботаническом саду им. Гришко в Киеве. Полякова исполнила живую версию будущего сингла "Белый танец", которую совсем скоро представит своим слушателям в официальном формате. Об этом изданию OBOZREVATEL сообщила пресс-служба артистки (видео смотрите в конце новости).

Оля Полякова на празднике "Светской жизни" Пресс-служба артистки

Режиссером одного из самых технически-сложных номеров выступил Герман Ненов. Сложность постановки заключалась в исполнении композиции на абсолютно разных локациях, разделенных друг от друга дистанцией, а также количеством трюков, выполняемых Олей на хрупких конструкциях.

Выступление Поляковой на юбилее "Светской жизни" Пресс-служба Оли Поляковой

Во время выполнения одного из элементов Полякова сильно повредила ногу, зацепившись о раму декорации, и сорвала ноготь. Номер пришлось остановить. Для оказания первой медицинской помощи и местной анестезии раны медикам понадобилось всего 10 минут, после чего поп-дива вновь вышла на сцену и продолжила выступление.

Артистка выступила на юбилее "Светской жизни" Пресс-служба Оли Поляковой

Видео из InstaStories Оли Поляковой:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оля Полякова взбудоражила поклонников пикантным снимком, на котором засветила голую грудь.