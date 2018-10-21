Оля Полякова разделась в прямом эфире: фото

Украинская певица Оля Полякова разделась в прямом эфире. Она обнажилась во время девятого выпуска шоу "Танці з зірками" где была ведущей звездного балкона.

Певица снимала с себя одежду каждый раз, когда не угадывала количество баллов, которое судьи поставят участникам танцевального шоу. Если ей удавалось угадать - раздевался звездный участник пары танцоров.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Полякову обвинили в том, что она копирует Светлану Лободу. Такая ситуация произошла после того, как певица опубликовала фото в необычной одежде. Фолловеры "суперблондинки" заявили, что та "косит под Лободу".