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Оля Полякова разделась в прямом эфире: фото

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Украинская певица Оля Полякова разделась в прямом эфире. Она обнажилась во время девятого выпуска шоу "Танці з зірками" где была ведущей звездного балкона.

Певица снимала с себя одежду каждый раз, когда не угадывала количество баллов, которое судьи поставят участникам танцевального шоу. Если ей удавалось угадать - раздевался звездный участник пары танцоров.

Оля Полякова разделась в прямом эфире: фото
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Оля Полякова разделась в прямом эфире: фото
Оля Полякова разделась в прямом эфире: фото

Как ранее писал OBOZREVATEL, Полякову обвинили в том, что она копирует Светлану Лободу. Такая ситуация произошла после того, как певица опубликовала фото в необычной одежде. Фолловеры "суперблондинки" заявили, что та "косит под Лободу".

Персона
Оля Полякова
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