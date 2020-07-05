Украинская певица Оля Полякова поделилась с поклонниками пикантным фото в бикини.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала лежа возле бассейна, продемонстрировав пышные ягодицы.

"Пост для привлечения лайков", – написала Полякова.

Полякова продемонстрировав пышные ягодицы (Instagram Оли Поляковой)

Публикация знаменитости вызвала ажиотаж в сети. Поклонники засыпали Полякову восторженными комментариями.

Полякова показала пышные ягодицы на пикантном фото

Полякова показала пышные ягодицы на пикантном фото

Полякова показала пышные ягодицы на пикантном фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Оли Поляковой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Оля Полякова в откровенном купальнике (Instagram Оли Поляковой)

Оля Полякова полностью голая (Instagram Оли Поляковой)

Оля Полякова сексуально позирует на камеру (Instagram Оли Поляковой)

Оля Полякова в откровенном платье (Instagram Оли Поляковой)

Соблазнительная Оля Полякова (Instagram Оли Поляковой)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оля Полякова взбудоражила поклонников пикантным снимком, на котором засветила голую грудь.