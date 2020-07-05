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Полякова показала пышные ягодицы на пикантном фото

Кристина Долматова
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Полякова показала пышные ягодицы на пикантном фото

Украинская певица Оля Полякова поделилась с поклонниками пикантным фото в бикини.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала лежа возле бассейна, продемонстрировав пышные ягодицы.

"Пост для привлечения лайков", – написала Полякова.

Полякова продемонстрировав пышные ягодицы (Instagram Оли Поляковой)

Полякова продемонстрировав пышные ягодицы (Instagram Оли Поляковой)

Публикация знаменитости вызвала ажиотаж в сети. Поклонники засыпали Полякову восторженными комментариями.

Полякова показала пышные ягодицы на пикантном фото

Полякова показала пышные ягодицы на пикантном фото

Полякова показала пышные ягодицы на пикантном фото

Полякова показала пышные ягодицы на пикантном фото

Полякова показала пышные ягодицы на пикантном фото

Полякова показала пышные ягодицы на пикантном фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Оли Поляковой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Оля Полякова в откровенном купальнике (Instagram Оли Поляковой)

Оля Полякова в откровенном купальнике (Instagram Оли Поляковой)

Оля Полякова полностью голая (Instagram Оли Поляковой)

Оля Полякова полностью голая (Instagram Оли Поляковой)

Оля Полякова сексуально позирует на камеру (Instagram Оли Поляковой)

Оля Полякова сексуально позирует на камеру (Instagram Оли Поляковой)

Оля Полякова в откровенном платье (Instagram Оли Поляковой)

Оля Полякова в откровенном платье (Instagram Оли Поляковой)

Соблазнительная Оля Полякова (Instagram Оли Поляковой)

Соблазнительная Оля Полякова (Instagram Оли Поляковой)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оля Полякова взбудоражила поклонников пикантным снимком, на котором засветила голую грудь.

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