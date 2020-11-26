Полякова оправдалась за скандальный концерт в разгар пандемии в Харькове

Певица Оля Полякова заявила, что она якобы не нарушала карантинные нормы на своих концертах, а скандальное выступление в Харькове организовывала не она.

Этот вопрос артистка прокомментировала в прямом эфире политического ток-шоу "Право на владу". Программа транслировалась на YouTube-канале ТСН 26 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Певица включилась в трансляцию с помощью видеозвонка. Она жаловалась на отсутствие заработков сферы шоу-бизнеса на карантине и "равнодушие" к этому власти. Ведущая программы Наталья Мосейчук спросила, как быть с концертами, которые во время пандемии проводила артистка.

Полякова начала уверять, что ничего не нарушала, все зрители были в масках, а заполненность зала – 50%. Все это, по словам женщины, они снимали на камеру и у них есть доказательства. После этих слов на экране показали кадры из концерта в Харькове, где выступила Полякова. На видео видно, что зрители стояли вплотную друг к другу.

"Что вы показываете? Это какой-то день города. Я не имела отношения к этому концерту", – отреагировала певица. Она добавила, что соблюдение карантина там должны были наладить организаторы.

"Те концерты, которые я провожу, билетные концерты – они проходили по всем правилам", – оправдалась артистка.

Полякова также сказала, что на концерте в Харькове, который проходил на улице, "было не самое большое сборище" – 2 тысячи человек.

"В этот день был марафон, где принимали участие около 10 тысяч человек. Вы же понимаете, что марафон в масках не бегали. Тогда же был День китайских фонариков, День хризантем – везде проходили гуляния, потому что это был большой праздник. И мой концерт не был самым многолюдным", – оправдалась певица.

Напомним, нашумевший концерт с выступлением Поляковой прошел в Харькове 3 октября по случаю Дня учителя. Массовое мероприятие провели несмотря на то, что тогда регион находился в лидерах по количеству новых случаев коронавируса.

Как писал OBOZREVATEL, во время эфира Оля Полякова также пожаловалась на экономические проблемы из-за карантина и "пригрозила" власти тем, что лидеры мнений могут "начать жаловаться" своей многомиллионной аудитории.