Умерла звезда фильма "Унесенные ветром"

В Париже 25 июля умерла актриса Оливия де Хэвилленд, известная своей ролью Мелани Гамильтон в фильме "Унесенные ветром".

Женщине было 104 года, пишет Deadline. По данным издания, актриса умерла во сне в своем доме, где жила более чем 60 лет.

"Смерть наступила по естественным причинам", – добавил собеседник журналистов.

Оливия де Хэвилленд. АР

Оливия де Хэвилленд. Sm News

Оливия де Хэвилленд – англо-американская актриса, одна из самых популярных и востребованных голливудских актрис 1930-х и 1940-х годов. Ее называли одной из последних представителей "золотой эры Голливуда".

Оливия де Хэвилленд в молодости. Everything Zoomer

Актриса была обладательницей двух "Оскаров" за лучшую женскую роль в картинах "Каждому свою" (1946) и "Наследница" (1949). Ее также наградили двумя "Золотыми глобусами".

За роль Мелани в фильме "Унесенные ветром" актрису номинировали на "Оскар", но победы она не получила.

Мелани Гамильтон в "Унесенных ветром". Кадр из фильма

Оливия де Хэвилленд в молодости. Entertainment Weekly

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