''Олигарх из трущоб'': Волочкова рассказала, как ее обманул скандальный сенатор в РФ

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, что была знакома с семьей сенатора Арашукова, которого обвиняют в организации преступного сообщества и убийстве.

По ее словам, она знала его на протяжении 10 лет, и все это время будущий сенатор "кичился деньгами отца". Об этом она рассказала в интервью "Говорит Москва".

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"Когда я приезжала со своими благотворительными концертами, их было два за все эти 10 лет, и два раза он и тогда умудрялся обмануть всю мою команду, заплатив в два раза меньше денег, чем мы просили. А цена вопроса была минимальная, только на команду, поскольку благотворительные концерты. Я таким могу характеристику дать, как олигархи из трущоб, мыльные пузыри. Видимо, все его действия незаконные и бандитские привели к тому заключению, к которому они должны были привести, возможно, ещё и раньше. Я не удивлена", - говорит Волочкова.

Отметим, что 30 января, на заседании Совета Федерации был задержан 32-летний член СФ Рауф Арашуков. Следственный комитет сообщил о причастности сенатора к убийству зампреда молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" и советника президента Карачаево-Черкесии в 2010 году.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Волочкова закатила скандал из-за домогательств. Также она публично оскорбила бизнесмена Андрея Марченко.

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