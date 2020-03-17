Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая заразилась коронавирусом, объяснила, почему ее не забрали в больницу.

Так, по словам звезды, госпитали переполнены и там находятся только те люди, которые борются за жизнь. Поэтому Куриленко пребывает в самоизоляции в Лондоне и информирует врачей о состоянии своего здоровья дистанционно. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Ольга Куриленко Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

"Спасибо всем за поддержку и за теплые слова! Вот ответы на некоторые из ваших вопросов. Почему я не в больнице? Потому, что они переполнены и забирают только людей, которые борются за жизнь. Мне сказали что если станет хуже звонить опять в скорую", – заявила актриса.

Также она сделала предположение о том, где, предположительно, могла заразиться коронавирусом.

Ольга Куриленко Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

"Где я заразилась коронавирусом? Невозможно знать, так как это может быть где угодно! Он на поверхностях. Я могла открыть дверь такси и поймать его с дверной ручки. Неделю моя температура была 38-38,5. Сегодня она уменьшилась", – подытожила Куриленко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, норвежский актер и звезда сериала "Игра престолов" Кристофер Хивью заразился коронавирусом COVID-19.

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