Ольге Сумской – 54: как выглядела в молодости украинская легенда кино

22 августа свой день рождения отмечает легенда украинского кино, телеведущая, народная артистка Украины Ольга Сумская. Ей исполнилось 54 года.

Сумская с начала своей карьеры и по сей день является одной из самых узнаваемых и красивейших украинских артисток, а также считается отечественной иконой стиля. OBOZREVATEL предлагает узнать, как выглядела звезда на заре карьеры и чем занималась до того, как стала известной.

Instagram Ольги Сумской

Ольга Сумская родилась в 1966 году во Львове. Она – младшая дочь прославленных украинских актеров Вячеслава Игнатьевича и Анны Ивановны Сумских, всю свою жизнь посвятивших театральной сцене.

Все свое детство Ольга, вместе со старшей сестрой Натальей Сумской (украинская телеведущая и актриса. – Ред.) провели за кулисами, что помогло им определиться с выбором профессии.

Сумская в молодости 24СМИ

В школе Ольга Сумская была "хорошисткой", ей с трудом давались точные науки, но по гуманитарным предметам она получала одни пятерки. До шестнадцати лет она считала себя длинной и нескладной "дылдой" в больших роговых очках и комплексовала из-за внешности.

Ольга Сумская в юности 24СМИ

Поступив в Киевский театральный институт и уделя много времени актерскому мастерству, Сумская сумела ощутить всю силу своих красоты и обаяния.

"Где-то лет до 16 я действительно была гадким утенком. Огромные очки, высоченная, выше всех в классе, сгорбленная всегда. Я не знала о себе ничего. Только потом, когда я поступила в театральный, педагоги открыли мне глаза, как говорится", – откровенничала Ольга в одном из интервью.

Ольга Сумская в молодости Узнай все

На первом курсе Ольгу пригласили сыграть в картине "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1983 год), а на втором – приняли в труппу театра имени Леси Украинки. Практически сразу после окончания института Ольга уже стала ведущей актрисой театра, сыграв практически все ключевые роли репертуара, и параллельно снималась в кино.

Ольга Сумская в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки", 1983 год 24СМИ

Судьбоносной для карьеры Сумской стала роль украинки Роксоланы, попавшей в плен к турецкому султану. Именно она принесла в свое время Ольге Сумской небывалую славу, популярность и признание.

Сумская в сериале "Роксолана" Скриншот видео

Не смотря на то, что актриса празднует свое 56-летие, выглядит она значительно моложе своего возраста. Секрет ее красоты не только в идеальных чертах лица и стройной фигуре, но и в умении правильно ухаживать за собой. Звезда в свое время даже издала книгу на эту тему. Из множества рецептов и советов, которые сохранились еще от бабушки и прабабушки, Ольга составила настоящую энциклопедию для женщин. Главные из ее советов просты – актриса советует смывать косметику маслами, не забывать о питательных масках и устраивать для лица контрастный душ. Также она придерживается раздельного питания и много двигается.

Ольга Сумская Viva

"Завтрак – каша, бутерброд с козьим сыром или творог. Сосиски, тосты, жирная яичница и другая тяжелая пища – это то, что никогда не будет моим завтраком. Что касается философии питания, я вывела свое правило: "Лучше есть все, что двигается и растет, но не есть то, что упаковано". Раньше, если я видела вкусный шоколад, у меня была дрожь по телу от предвкушения: я съедала пол плитки, запивала капучино – и вот оно, счастье! Сегодня мне сложно вспомнить, когда я последний раз ела шоколадные батончики и конфеты", – рассказывала звезда кино.

Сумская в роли Роксоланы Сериал "Роксолана" (скриншот)

Также, Ольга призналась, что даже при таком плотном графике гастролей и мероприятий она никогда не позволяет себе нарушать строгий план питания.

Ольга Сумская с дочерью Узнай все

Молодая Сумская Instagram Ольги Сумской

Недавно Сумская поделилась фото в социальных сетях, на которых запечатлена с густыми рыжими кудрями длиной до плеч. Снимки произвели настоящий фурор среди поклонников.

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Instagram Ольги Сумской

Сумская с мужем Виталием Борисюком Instagram Ольги Сумской

Instagram Ольги Сумской

Instagram Ольги Сумской

Instagram Ольги Сумской

Instagram Ольги Сумской

Instagram Ольги Сумской

Instagram Ольги Сумской

Instagram Ольги Сумской

Instagram Ольги Сумской

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Сумская показала, как отмечает день рождение. Она решила провести этот день с мужем Виталием Борисюком на Красном море в Египте. Именинница без макияжа записала ролик, на котором призналась, что о таком праздновании можно только мечтать