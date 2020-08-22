Ольге Сумской – 54: актриса показала, как празднует день рождения

22 августа известная украинская актриса Ольга Сумская отмечает свой день рождения – звезде исполнилось 54 года.

Так, артистка решила провести этот день с мужем Виталием Борисюком на Красном море в Египте. Именинница без макияжа записала ролик, на котором призналась, что о таком праздновании можно только мечтать (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сумская без макияжа рассказала, что празднует день рождения в Египте Instagram Ольги Сумской

"Доброе утро! Happy Birthday to Me! Начинаем праздновать в фантастическом месте! Красное море, наконец! Это счастье!" – написала Сумская.

Поклонники в комментариях засыпали актрису поздравлениями и теплыми словами.

В сети Сумскую засыпали поздравлениями Instagram Ольги Сумской

Поклонники поздравили Сумскую с 54-летием Instagram Ольги Сумской

В сети поздравили Сумскую с днем рождения Instagram Ольги Сумской

Отметим, Сумская стала популярной после того, как сыграла Роксолану в сериале "Роксолана" и двух продолжениях, а именно "Восхождение на трон" и "Цветок империи".

Как сообщал OBOZREVATEL, дочь Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина), которому в 2020 году могло бы исполниться 52 года, Мария-Барбара в день рождения отца, 17 августа, открыла собственное заведение в Киеве вместе со своим мужем Виктором Туром.