Ольге Сумской – 54: актриса показала, как празднует день рождения
22 августа известная украинская актриса Ольга Сумская отмечает свой день рождения – звезде исполнилось 54 года.
Так, артистка решила провести этот день с мужем Виталием Борисюком на Красном море в Египте. Именинница без макияжа записала ролик, на котором призналась, что о таком праздновании можно только мечтать (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Доброе утро! Happy Birthday to Me! Начинаем праздновать в фантастическом месте! Красное море, наконец! Это счастье!" – написала Сумская.
Поклонники в комментариях засыпали актрису поздравлениями и теплыми словами.
Отметим, Сумская стала популярной после того, как сыграла Роксолану в сериале "Роксолана" и двух продолжениях, а именно "Восхождение на трон" и "Цветок империи".
Как сообщал OBOZREVATEL, дочь Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина), которому в 2020 году могло бы исполниться 52 года, Мария-Барбара в день рождения отца, 17 августа, открыла собственное заведение в Киеве вместе со своим мужем Виктором Туром.