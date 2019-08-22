Ольге Сумской — 53: как менялась главная красотка украинского кино

22 августа свой День рождения празднует украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская. Артистка родилась во Львове в 1966 году.
Творчество Сумской отмечено различными государственными наградами Украины: Ольга Сумская - Заслуженная артистка Украины, Народная артистка Украины и лауреат национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как менялась актриса.
Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове в семье актеров Академического драмтеатра им. И. Франко.
В дитинстві я частіше була на морі,ніж зараз.Могла не вилазити з нього цілий день...🌊☀️Батьки віддавали мене до піонер-таборів біля Азовського моря у Бердянську,бо жили ми тоді у Запоріжжі ,а це поряд.Тато і мама на гастролях,а я в таборі,або в селі.Такими зазвичай були мої літні канікули...Це сьогодні діти відпочивають де захочуть,а тоді було так,як батьки скажуть і ніяких мобілок,писали листи,а я чекала цих листів,як чогось найдорожчого в світі.І досі їх зберігаю...🤗А якими були ваші канікули ,друзі?Цікаво,може хтось пам’ятає ці піонерські табори?😃
В 1987 году окончила КГИТИ имени И. К. Карпенко-Карого. А в следующем году стала актрисой Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки.
На сцене этого театра она играла в спектаклях: "Самоубийца", "Бешеные деньги", "Дама без камелий", "Ревизор", "Сон в летнюю ночь", "Невероятный бал" и других.
Большую популярность Ольге Сумской принесла роль Роксоланы в сериале "Роксолана" и двух продолжениях, а именно "Восхождение на трон" и "Цветок империи".
В 2017 году стала членом жюри "Лига Смеха".
Отримала багато привітань з днем Ангела!✋🏻Дуже вдячна вам,друзі!🥰Ще раз згадала одну з моїх улюблених фотосесій "Княгині України",яку втілила в життя моя подруга,неймовірна красуня Ирина Паламар (Irina Palamar) #величнаепохаукраїнськоїжінки ❤️ Нехай сила і велич рівноапостольної княгині Ольги надихає нас на добрі справи!🙏🏻 Українські жінки, від природи наділені гострим розумом, нестримною енергією, широтою поглядів та несхибною волею, жінки-правительки, так само як і чоловіки, вершили державні справи, ухвалювали закони та налагоджували дипломатичні стосунки.І багато в чому саме завдяки їм Київська Русь прославилася не лише як одна з найбільших держав Середньовічної Європи, а і як найрозвиненіша країна, з високим рівнем культури й освіти. 🌞 Так,зізнаюсь,зіграти княгиню Ольгу -це і є моя заповітна мрія!🥰І нехай всесвіт мене почує!
Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Сумская удивила фанатов новым образом. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позировала с прической "под мальчика".
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