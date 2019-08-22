Ольге Сумской — 53: как менялась главная красотка украинского кино

22 августа свой День рождения празднует украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская. Артистка родилась во Львове в 1966 году.

Творчество Сумской отмечено различными государственными наградами Украины: Ольга Сумская - Заслуженная артистка Украины, Народная артистка Украины и лауреат национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как менялась актриса.

Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове в семье актеров Академического драмтеатра им. И. Франко.

В 1987 году окончила КГИТИ имени И. К. Карпенко-Карого. А в следующем году стала актрисой Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки.

На сцене этого театра она играла в спектаклях: "Самоубийца", "Бешеные деньги", "Дама без камелий", "Ревизор", "Сон в летнюю ночь", "Невероятный бал" и других.

Большую популярность Ольге Сумской принесла роль Роксоланы в сериале "Роксолана" и двух продолжениях, а именно "Восхождение на трон" и "Цветок империи".

В 2017 году стала членом жюри "Лига Смеха".

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Сумская удивила фанатов новым образом. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позировала с прической "под мальчика".

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