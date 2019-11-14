Ольге Куриленко — 40: самые жаркие фото украинской подружки Бонда

Сегодня, 14 ноября, голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко празднует свой день рождения. Звезде исполнилось 40 лет.

Внешностью эффектной красотки восхищаются и миллионы поклонников по всему миру, и голливудские режиссеры. Сама Ольга любит подчеркивать свою красоту соблазнительными нарядами, а иногда Куриленко и вовсе поражает сеть горячими кадрами. OBOZREVATEL предлагает подборку самых жарких фотографий известной актрисы.

Ольга Куриленко родилась в 1979 году в украинском городе Бердянск Запорожской области. В возрасте 16 лет будущая актриса уехала работать моделью в Париж. Спустя два года лицо украинки украшало обложки глянца.

Ольга Куриленко Instagram

Новости Голливудская звезда Ольга Куриленко отдыхает на Азовском море в Бердянске

Впервые попробовать себя в роли актрисы Куриленко удалось лишь в 2005 году. Тогда девушка снялась в малобюджетном эротическом фильме "Перст любви" французского режиссера Дианы Бертран. А вот известность к Ольге пришла после выхода фильма "Париж, я люблю тебя" в 2006 году.

Ольга Куриленко Instagram

В январе 2008 года Куриленко выбрали на роль "девушки Джеймса Бонда" в очередном фильме про агента 007.

Ольга Куриленко Instagram

На сегодняшний день за плечами Ольги роли в более, чем 30 фильмах.

Ольга Куриленко Instagram

В 2000 году актриса вышла замуж за фотографа Седрика ван Моля, однако спустя четыре года пара развелась. В 2006 году звезда узаконила свои отношения с предпринемателем Демианом Габриэлом, однако их брак продержался лишь год.

Ольга Куриленко Instagram

В 2015 году у Ольги родился сын Александр от тогдашнего бойфренда Макса Беница.

Ольга Куриленко Patrice van Malder

Ольга Куриленко Instagram

Ольга Куриленко Patrice van Malder

Ольга Куриленко Patrice van Malder

Ольга Куриленко Patrice van Malder

Ольга Куриленко Patrice van Malder

Ольга Куриленко Patrice van Malder

Ольга Куриленко Patrice van Malder

Ольга Куриленко Patrice van Malder

Ольга Куриленко Instagram

Ольга Куриленко Instagram

Ольга Куриленко Patrice van Malder

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что знаменитая голливудская актриса и модель родом из Украины Ольга Куриленко поностальгировала за родным городом. Фотографией, сделанной на Родине, артистка поделилась со своими поклонниками в социальной сети Instagram.

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