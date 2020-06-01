Ольга Цибульская снялась без трусов в откровенном платье: горячее видео

Популярная украинская певица Ольга Цибульская поделилась откровенным видео, на котором позировала без трусов.

Соответствующий ролик звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она предстала в черном платье с экстремальными разрезами по бокам и без белья. Свой образ Цибульская дополнила чокером и ботильонами (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Ольга Цибульская Фото: instagram/cybulskaya

Поклонники не смогли пройти мимо эффектного ролика Цибульской, и засыпали ее комплиментами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Ольга Цибульская поделилась секретом похудения. Артистке удалось сбросить 10 килограммов.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!