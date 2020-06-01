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1 июня • обновлено в 13:44
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Ольга Цибульская снялась без трусов в откровенном платье: горячее видео

1.7т
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Популярная украинская певица Ольга Цибульская поделилась откровенным видео, на котором позировала без трусов.

Соответствующий ролик звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она предстала в черном платье с экстремальными разрезами по бокам и без белья. Свой образ Цибульская дополнила чокером и ботильонами (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Ольга Цибульская

Ольга Цибульская

Фото: instagram/cybulskaya

Поклонники не смогли пройти мимо эффектного ролика Цибульской, и засыпали ее комплиментами.

Ольга Цибульская снялась без трусов в откровенном платье: горячее видео

Якщо набереться 300 коментарів - я це зроблю 🔥🔥🔥 ⠀ ⠀ Ніколи не думала, що заллю це відео в інсту 🍓⠀ ⠀ Але за останні кілька тижнів зрозуміла - ви готові відповідати відвертістю❗️В діректі стільки питань про стосунки! Модно говорити "не встигаю відповідати всім". Але я правда не встигаю💔⠀ ⠀ А допомогти хочу.⠀ ⠀ В п'ятницю в сторіс хтось класний запитав чого я тоді мовчу і не роблю онлайн-курс про стосунки👄⠀ ⠀ Думала про це всі вихідні. Я ненавиджу бути лектором. Хочу подружкою, яка не соромиться говорити з Тобою про ВСЕ і ділитися реальним досвідом🔥🔥🔥 ⠀ ⠀ Якщо ти за - то я теж. ⠀ Робити онлайн-курс, щоб допомогти тобі покращити стосунки? ⠀ Напиши, якщо прийдеш💋💋⠀ ⠀ #стосунки #relationshipgoals #какнайтилюбовь #love #заберименеboy

Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Ольга Цибульская поделилась секретом похудения. Артистке удалось сбросить 10 килограммов.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Оля Цибульская
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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