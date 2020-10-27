Ольга Сумская заговорила о возвращении на шоу 'Танці з зірками'

Украинская актриса Ольга Сумская, которая 14 лет назад была участницей первого сезона "Танців з зірками", заявила о том, что хочет попробовать свои силы в новом сезоне легендарного шоу.

Об этом 54-летняя артистка сообщила на личной странице в Instagram. По словам Сумской, на такое решение ее натолкнуло совместное выступление с парой – Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко – на вечеринке выпускников девятого эфира шоу "Танці з зірками 2020" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Ну как же без замечательных фотографий нашего невероятного трио с Дашей и Игорем после яркого эфира "Танців з зірками". Спасибо всей команде этого невероятного шоу за фантастическое вдохновение на паркете и незабываемую атмосферу! Друзья мои, как думаете, стоит ли мне в следующем сезоне попробовать свои силы и тряхнуть стариной, как говорится? Вот Юра Горбунов говорит, что не надо, но так хочется" – написала Сумская.

Отметим, что поклонники поддержали Сумскую в ее решении поучаствовать в новом сезоне "Танців з зірками".

Напомним, что 25 октября состоялся девятый выпуск "Танців з зірками 2020", в котором традиционно на помощь участникам приходят выпускники предыдущих сезонов шоу. Так, к паре Дарье Петрожицкой и Игоря Гелуненко присоединилась актриса Ольга Сумская. Она вместе с ними выполнила трогательный модерн под композицию Аллы Пугачевой "Позови меня с собой".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер украинской группы The Hardkiss и участница "Танців з зірками" Юлия Санина призналась, что во время подготовки к девятому прямому эфиру шоу – сильно травмировала ребро.