Ольга Сумская удалила свою знаменитую родинку на лице. Фото
Украинская актриса Ольга Сумская удалила родинку на лице, которые многие считали изюминкой ее внешности.
Снимки без родинки звезда опубликовала у себя в Instagram.
Сумская подтвердила, что удалила родинку, ответив на вопрос одного из подписчиков.
На опубликованных фото еще виден след, который остался после удаления родинки.
К слову, фотографии, где актриса уже без родинки, появляются в сети не впервые, однако только сейчас поклонники заметили изменения.
Несмотря на то, что многие сожалеют о поступке актрисы, в ответ на один из комментариев Сумская написала так: "Если маленькая родинка, тогда есть шарм, когда побольше, шарм пропадает...".
Напомним, Ольга вместе с супругом Виталием Борисюком отдыхает сейчас у Голубого озера в с. Подгорцы Киевской области.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Сумская удивила фанатов прической "под мальчика".