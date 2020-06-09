Ольга Сумская удалила свою знаменитую родинку на лице. Фото

Люди 17:10, 9.06.2020 Обновлено: 20:13, 9.06.2020

Украинская актриса Ольга Сумская удалила родинку на лице, которые многие считали изюминкой ее внешности.

Снимки без родинки звезда опубликовала у себя в Instagram.

Ольга Сумская на отдыхе
Instagram Ольги Сумской

Сумская подтвердила, что удалила родинку, ответив на вопрос одного из подписчиков.

На опубликованных фото еще виден след, который остался после удаления родинки.

Ольга Сумская
Instagram Ольги Сумской
Ольга Сумская
Instagram Ольги Сумской

К слову, фотографии, где актриса уже без родинки, появляются в сети не впервые, однако только сейчас поклонники заметили изменения.

Ольга Сумская
Instagram Ольги Сумской

Несмотря на то, что многие сожалеют о поступке актрисы, в ответ на один из комментариев Сумская написала так: "Если маленькая родинка, тогда есть шарм, когда побольше, шарм пропадает...".

Напомним, Ольга вместе с супругом Виталием Борисюком отдыхает сейчас у Голубого озера в с. Подгорцы Киевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Сумская удивила фанатов прической "под мальчика".

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