Ольга Сумская стала жертвой сексуальных домогательств

Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская призналась, что до нее сексуально домогался режиссер.

В интервью программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" она рассказала, что после отказа мужчина начал мстить ей и забрал роль (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Своим опытом она поделилась в ответ на вопрос журналистки по поводу секс-скандала с Харви Вайнштейном. Ведь в последнее время очень популярным стали признания жертв домогательств со стороны влиятельных людей – под хештегом "#MeToo".

Ольга Сумская Кадр из видео

"Был один режиссер, который просто намекал и предлагал "пойти с ним на кофе куда-то", приглашал домой. Я отказала, и после этого он просто меня убрал из картины", – призналась Сумская.

По ее словам, в дальнейшем она всячески избегала любых контактов с этим человеком, и даже имя его забыла. Проект Сумская также не стала называть.

"Ужасно! Помню, он начал сплетничать, рассказывать своим коллегам режиссерам и директору студии, что актрису Сумскую не надо приглашать, ведь она такая-сякая. Дезинформировал всех по поводу моих актерских способностей, а это самое болезненное, что может быть для актера", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известного музыканта Пласидо Доминго сразу девять женщин обвинили в сексуальных домогательствах.

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