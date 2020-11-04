Ольга Сумская переболела коронавирусом и рассказала о симптомах

Популярная украинская актриса Ольга Сумская призналась, что переболела коронавирусом.

По ее словам, болезнь она перенесла в легкой форме, сообщила звезда в интервью "Фактам".

"Знаю, многие актеры уже столкнулись с этой болячкой. Видимо, я тоже. Один из тестов показал наличие у меня антител. Наверное, на гастролях перенесла болезнь", – рассказала Сумская.

Так, в начале лета у актрисы появился насморк и на две недели пропало обоняние.

"Но тогда я перенесла инфекцию на ногах. Кстати, у мужа и дочери Ани были похожие симптомы", – отметила Ольга.

Ольга Сумская призналась, что переболела коронавирусом 24 канал

Артистка считает, что все переболеют COVID-19, но только в разных формах.

"Я остаюсь бдительной, когда участвую в телепроектах. Перед выходом на площадку все проходят тестирование. При мне было несколько положительных результатов. Этих людей сразу отправляли домой через черный ход. Конечно, я ношу маску, дезинфицирую все, что меня окружает. В поезде обрабатываю даже постельное белье. Сама покупаю спирт и наливаю в бутылочки, которыми пользуюсь постоянно для дезинфекции", – подчеркнула Сумская.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская писательница Дарья Донцова, которую ранее госпитализировали с коронавирусом, заявила о значительном ухудшении состояния здоровья.