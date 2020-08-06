Российская певица и экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина поделилась с поклонниками пикантными фото.

Соответствующие снимки звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав пышные формы.

"Не стыдно", – лаконично подписала публикацию Серябкина.

Серябкина показала пышные формы в купальнике (Instagram Ольги Серябкиной)

Серябкина показала пышные формы в купальнике (Instagram Ольги Серябкиной)

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новых фото певицы и засыпали ее комплиментами.

Ольга Серябкина показала пышные формы в купальнике. Фото

Ольга Серябкина показала пышные формы в купальнике. Фото

Ольга Серябкина показала пышные формы в купальнике. Фото

Ольга Серябкина показала пышные формы в купальнике. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Серябкина озадачила поклонников располневшей фигурой в прозрачном платье, сквозь которое были видны ее трусики.