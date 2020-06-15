Ольга Орлова поделилась архивным фото с Жанной Фриске

Российская певица и актриса, участница поп-группы "Блестящие" с 1995 по 2000 год Ольга Орлова опубликовала архивный снимок со своей подругой и певицей Жанной Фриске, которая скончалась 15 июня 2015 года.

В подписи к фото в Instagram артистка отметила, что ей "невыносимо больно" из-за потери близкой подруги.

"Я не поверю в то, что время лечит. Мне легче не становится совсем. Невыносимо больно в этот вечер. Разбито сердце в 22:07", – написала Орлова.

Жанна в составе группы "Блестящие" ELLE

Отметим, что сегодня ровно пять лет со дня смерти певицы Жанны Фриске.

После похорон певицы ее отец, мама, сестра Наталья и близкая подруга Ольга Орлова не стеснялись в выражениях, когда речь заходила о гражданском муже артистки Дмитрии Шепелеве. Говорили о том, что он уехал и увёз сына на курорт в Болгарию, когда Жанна умирала.

Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев Архив Шепелева

В конце 2016 года скандал начал затихать. Конфликтующие стороны разделили имущество, оставшееся от умершей звезды. Родным досталась московская квартира, а Дмитрию и Платону Шепелевым – загородный дом Жанны Фриске в Подмосковье.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как жила и боролась со смертью Жанна Фриске.