Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась пикантным фото, на котором запечатлена полностью обнаженной.

Соответствующий черно-белым снимок звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала на пляже между деревьями, прикрыв интимные части тела руками.

Ольга Куриленко снялась абсолютно голой (Instagram Ольги Куриленко)

Отметим, что поклонники не смогли пройти мимо пикантной публикации Куриленко. Они засыпали ее комплиментами.

"Так утонченно", "Натуральная красота", "Прекрасный снимок", "Сексуальная", – написали люди.

Ольга Куриленко показала полностью обнаженное фото

Ольга Куриленко показала полностью обнаженное фото

Ольга Куриленко показала полностью обнаженное фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Куриленко уже делилась с поклонниками пикантным фото. На нем она позировала в розовом бикини, продемонстрировав стройную фигуру.