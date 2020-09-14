Ольга Горбачева впервые рассказала о потере ребенка

Украинская певица и телеведущая Ольга Горбачева впервые рассказала, как потеряла ребенка.

Об этом шла речь в интервью для программы "Жизнь известных людей". По словам Горбачевой, трагедия произошла за год до рождения ее второй дочери. Тогда знаменитость много работала над своей музыкальной карьерой, поэтому беременность оборвалась (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы хотели ребенка, но я решила, что работа важна... Я решила наснимать кучу клипов, чтобы не выпасть из рабочего ритма и этот ребенок ушел..." – поделилась Горбачева.

Знаменитость сейчас признает, наверное она тогда внутренне не была готова к рождению ребенка. Однако вскоре, чтобы забеременеть и родить вторую дочь, ей пришлось изменить свои приоритеты.

"Мне пришлось изменить свои приоритеты. Полежать перед родами, не работать, делать дыхательные практики, какие-то женские практики, чтобы подготовить тело к родам и себя к материнству", – подытожила Горбачева.

Напомним, Ольга Горбачева и Юрий Никитин знакомы с 1998 года. В 2000-м певица получила предложение руки и сердца, но официальный брак пара заключила в 2007-м, через два года после рождения старшей дочери Полины. В 2009 супруги расстались, но скоро сошлись вновь. В 2014 году на свет появилась их вторая дочка Серафима.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Наташа Королева рассказала, что из-за скандала с интимными фотографиями потеряла ребенка.

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