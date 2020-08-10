Ольга Фреймут примет участие в новом сезоне шоу 'Танці з зірками'

Украинская телеведущая Ольга Фреймут примет участие в четвертом сезоне шоу "Танці з зірками", которое стартует осенью на телеканале "1+1".

Она приняла традиционную эстафету #танціззіркамиchallenge от актера Арама Арзуманяна. Соответствующее видео Фреймут опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Друзья, я принимаю танцевальный вызов от Арама Арзуманяна и завершаю челлендж! Встретимся на паркете", – написала она.

Фреймут примет участие в новом сезоне шоу "Танці з зірками" (Instagram Ольги Фреймут)

Читайте обо всех участниках нового сезона "Танців з зірками" в материале OBOZREVATEL.

Напомним, уже известны имена всех четырнадцати звездных участников нового сезона "Танців з зірками" – это Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Дарья Петрожицкая, Юлия Санина, Слава Каминская, Дмитрий Танкович, Alyona Alyona, Позитив, Сергей Танчинец, Сергей Мельник, Арам Арзуманян и Ольга Фреймут. Также ранее назвали имена трех жюри на шоу. Ими стали балерина Екатерина Кухар, телезвезда Влад Яма и легендарный хореограф Григорий Чапкис.

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы "Танців з зірками" рассказали, что четвертый сезон будет поражать не только яркими звездными участниками, но и инновационными решениями для танцевальных номеров.