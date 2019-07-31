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Олегу Виннику — 46: как менялся главный "волк" Украины

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В среду, 31 июля, украинскому секс-символу, поп-певцу Олегу Виннику исполняется 46 лет.

За годы своей карьеры артист успел завоевать сердца огромного количества фанатов, а его песни "Вовчиця", "Нино" и другие уже давно стали народными хитами. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, как менялся главный "волк" Украины.

Олегу Виннику — 46: как менялся главный "волк" Украины

Олег Винник

Фото: infomist.ck.ua

Олег Винник родился 31 июля 1973 года в селе Вербовка Черкасской области. Закончил среднюю школу в селе Червоный Крут. С самого детства принимал участие в художественной самодеятельности.

Олегу Виннику — 46: как менялся главный "волк" Украины

Олег Винник в детстве

Фото: 24smi.org

После окончания школы юноша поступил в Каневское училище культуры на хормейстерский отдел. Однако совсем скоро преподаватели разглядели в нем настоящий талант, уговорили сменить курс и заняться вокалом. В те года Винник уже начал появляться на сцене, будучи гитаристом местной группы. А в 20 лет одаренный студент стал солистом Черкасской филармонии.

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После учебы в Каневском училище культуры и работы в Черкасской филармонии Олег Винник в рамках программы культурного обмена проходил стажировку в Германии. Во время стажировки получил предложение Люнебурзького театра из Нижней Саксонии, где продолжил карьеру, исполняя партии в операх и мюзиклах. Ключевую роль в карьере певца сыграло участие в мюзикле "Отверженные" по одноименному роману Виктора Гюго. Постановка пользовалась колоссальным успехом среди зрителей, а Олег получил за нее звание "Новый грандиозный голос 2003" по версии европейского издания "DA CAPO".

Олегу Виннику — 46: как менялся главный "волк" Украины

Олег Винник в Германии

Фото: liza.ua

Олегу Виннику — 46: как менялся главный "волк" Украины

Олег Винник в Германии

Фото: liza.ua

Олегу Виннику — 46: как менялся главный "волк" Украины

Олег Винник в Германии

Фото: liza.ua

В 2011 году Олег полностью сконцентрировался на сольной карьере и вернулся в Украину. Сделав упор на живые выступления, он довольно быстро покорил миллионы слушателей своим творчеством, талантом, голосом и харизмой. Отметим, что билеты на концерты Винника раскупают буквально в первый день поступления в продажу. Этот факт некоторые СМИ окрестили как "Феномен Олега Винника".

Олегу Виннику — 46: как менялся главный "волк" Украины

Олег Винник на презентации сольного альбома "Ангел" в 2011 году

Фото: uznayvse.ru

Всего за несколько лет он выпустил четыре авторских альбома: "Ангел", "Счастье", "Роксолана", "Я не устану", двенадцать видеоклипов и неоднократно объездил с гастролями всю Украину.

Олегу Виннику — 46: как менялся главный "волк" Украины

Олег Винник

Фото: KP.UA

Олегу Виннику — 46: как менялся главный "волк" Украины

Олег Винник

Фото: apostrophe.ua

Олегу Виннику — 46: как менялся главный "волк" Украины

Олег Винник

Фото: tsn.ua

В 2018 Винник вошел в склад жюри шоу "Х-фактор 9". Также он вернулся в кресло судьи и на 10 сезон.

Олегу Виннику — 46: как менялся главный "волк" Украины

Олег Винник на шоу "Х-фактор 9"

Фото: stb.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Винник показал публике свою "тайную жену". Так, артист выступил с сольным концертом в Луцке, где вышел на сцену со своей бэк-вокалисткой Таисией, более известной под сценическим именем Таюне.

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Персона
Олег Винник
Место
Украина
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