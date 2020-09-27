Олег Винник заболел коронавирусом: у певца – двусторонняя пневмония

Украинский певец, секс-символ эстрады и участник проекта "Танці з зірками" Олег Винник заболел коронавирусом.

Из-за COVID-19 Винник не смог выступить на паркете шоу во время пятого выпуска 27 сентября. Об этом объявил в прямом эфире канала "1+1" ведущий проекта Юрий Горбунов.

Читайте подробности пятого эфира по ссылке на OBOZREVATEL.

Горбунов также отметил, что у Винника на фоне коронавируса возникла двусторонняя пневмония. Подробности о сего состоянии будут известны позже.

Отметим, Олег Винник участвует в шоу "Танці з зірками" вместе с известным хореографом Еленой Шоптенко. В эфире она также пожаловалась на плохое самочувствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее коронавирусом переболели две участницы шоу "Танці з зірками": актриса Дарья Петрожицкая и телеведущая Ольга Фреймут. Они несколько недель на шоу танцевали дистанционно, однако с четвертого выпуска обе пары полноценно выступают на паркете.