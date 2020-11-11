Олег Винник стал самым высокооплачиваемым артистом Украины: сколько он зарабатывает

47-летний певец Олег Винник стал самым высокооплачиваемым артистом Украины. Журнал Forbes Ukraine подсчитал его доходы за 2019 год и рассказал об успехах в текущем году.

Согласно данным Forbes, популярному артисту удалось за прошлый год заработать на своих концертах около 5,6-7 млн долларов. Он выступил на 50 концертах, которые посетили 200 тысяч поклонников, а средняя стоимость билетов составляла 28-35 долларов.

В этом году концертная деятельность Винника сильно пострадала из-за карантина. Певцу пришлось устроить онлайн-концерт в НСК "Олимпийский". Тем не менее на виртуальное шоу было продано 79 000 билетов стоимостью $7-20.

Винник стал самым высокооплачиваемым артистом Украины Instagram Олега Винника

Также стало известно, что Винник не соглашается участвовать в рекламных кампаниях дешевле $100 000, а 45-минутное выступление поп-звезды на новогоднем корпоративе обойдется в $50 000. Мужчина также успешен в соцсетях – вовлеченность пользователей на страницах в Facebook и Instagram является одной из самых высоких.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Винник перенес все свои концерты за рубежом из-за пандемии коронавируса. Организаторы европейского тура приняли решение перенести выступления певца на осень 2021 года.